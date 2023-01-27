HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'na yönelik beceriksiz algısı olduğunu belirten Yılman, "Kemal Bey kazanamıyor. Anketlerde ben görüyorum o görmüyor mu? Toplumda beceriksiz bir lider olduğu algısı var" dedi.
17:55 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun beceriksiz lider olduğuna dair algı olduğunu belirtti
Altılı masanın muhtemel cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik HabürTürk yazarı Sevilay Yılman,
"Anketlerde kaybediyor"
yorumunu yaptı. Yılman ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik beceriksiz lider algısının olduğunu belirtti
'KILIÇDAROĞLU KAYBEDİYOR'
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik,
"Kemal Bey kazanamıyor. Toplumda beceriksiz lider algısı var. Anketlerde kaybediyor. Kazanamadığında ne olacak? Sonuçlarına katlanabilecek mi?"
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