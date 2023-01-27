HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var

Altılı Masa liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde aday olamayacağını savunan bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı. TVNET ekranlarında yayınlanan Hafıza programında konuşan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak muhalefetin açıklamalarına yönelik, "Madem kazanacaksınız adayın ne önemi vardı. Sadece onlar değil Batı da istemiyor. Onlar da biliyor 15 seçim kazanmış, jübilesini yapmadan 16. seçimi de kazanacak" dedi.