Hablemitoğlu davasına terör mahkemesi bakacak

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı davasında ‘Görevsizlik’ muamması netleşti. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın terör suçlarına bakmakla görevli bir mahkemede görülmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de olduğu 10 sanık hakkında dava açmıştı. Genel davalara bakan Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmesinin ardından, davanın terör dosyalarına bakan bir mahkemede görülmesi gerektiğini belirterek ‘Görevsizlik’ kararı vermişti.

Necip Hablemitoğlu

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin bu kararına itiraz eden savcılık, itiraz dilekçesinde, “2002 yılı itibari işlenen somut olayda, sanıklar Mustafa Levent Göktaş ve ona bağlı hareket eden diğer sanıkların 15 Temmuz 2016 tarihinden sonraki süreçte 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında sayılan bir silahlı terör örgütü olduğu, yargı kararları ile anlaşılan FETÖ/PDY terör örgütünü bilmeleri ve anılan yasadaki amaçlar doğrultusunda FETÖ/PDY yöneticisi olan sanıklar ile suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş olmaları beklenilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı. Savcılığın itirazını karara bağlayan Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın terör davalarına bakan bir mahkeme tarafından görülmesi gerektiğine karar verdi.

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