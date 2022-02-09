​Hablemitoğlu suikastının karakutusu Bozkır tutuklandı

Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının karakutusu eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. 27 Ocak’ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Bozkır’ın Emniyet’teki işlemleri dün tamamlandı.
Gözaltı süresi iki kez uzatılan ve 12 gün sorgulanan Bozkır, dün Ankara Adliyesi’ne getirildi. Burada soruşturma savcısına 7 saat ifade veren Bozkır, ardından “silahlı örgüt üyeliği” ve “tasarlayarak adam öldürme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği Bozkır, cezaevine götürüldü.