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ANKARA

Hablemitoğlu suikastının karakutusu Bozkır tutuklandı

Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, emniyette 12 gün ifade verdikten sonra dün adliyeye çıkarıldı. Hablemitoğlu suikastının kara kutusu olan Bozkır, “silahlı örgüt üyeliği” ve “tasarlayarak adam öldürme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Hablemitoğlu suikastının karakutusu Bozkır tutuklandı
Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.

Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının karakutusu eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. 27 Ocak’ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Bozkır’ın Emniyet’teki işlemleri dün tamamlandı.

Gözaltı süresi iki kez uzatılan ve 12 gün sorgulanan Bozkır, dün Ankara Adliyesi’ne getirildi. Burada soruşturma savcısına 7 saat ifade veren Bozkır, ardından “silahlı örgüt üyeliği” ve “tasarlayarak adam öldürme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği Bozkır, cezaevine götürüldü.

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