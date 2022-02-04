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ANKARA

Hablemitoğlu suikastının karakutusuna 4 gün daha gözaltı

Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Hablemitoğlu suikastının karakutusuna 4 gün daha gözaltı ​ ​
Nuri Gökhan Bozkır

Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 20 yıl önce 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. 27 Ocak’ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen Bozkır, gözaltı süresinin uzatılması için dün Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ek gözaltı için nöbetçi sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu. Hakimlik, şüphelinin gözaltı süresini 4 gün daha uzattı. Ardından Bozkır, yeniden Emniyet’e götürüldü. Bozkır’ın gözaltı süresi 30 Ocak’ta da uzatılmıştı. Böylece ikinci kez uzatma kararı çıkartılmış oldu.

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