Hablemitoğlu suikastının karakutusuna 4 gün daha gözaltı ​ ​

Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 20 yıl önce 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. 27 Ocak’ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen Bozkır, gözaltı süresinin uzatılması için dün Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ek gözaltı için nöbetçi sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu. Hakimlik, şüphelinin gözaltı süresini 4 gün daha uzattı. Ardından Bozkır, yeniden Emniyet’e götürüldü. Bozkır’ın gözaltı süresi 30 Ocak’ta da uzatılmıştı. Böylece ikinci kez uzatma kararı çıkartılmış oldu.

GÜNDEM 20 yıllık suikastın karakutusu: Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı