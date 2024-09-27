Hac kayıt işlemleri bugün sona erecek: Ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

Umre turları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarih aralıkları her yıl büyük ilgi görmektedir. 2024 yılı ikinci dönem umre turları da adaylar tarafından merakla bekleniyor. Diyanet umre tarihleri ve tur programlarına dair detayları resmi olarak açıkladı. Peki Ramazan umre tur kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 ikinci dönem umre turu tarihleri.