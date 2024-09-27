Hac kayıt işlemleri bugün sona erecek: Ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini uzatmıştı. Yoğun talep üzerine uzatılan sürenin sonuna gelindi. Adayların işlemlerini tamamlamaları için bugün son gün. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor.
2025 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurmuştu.
Buna göre, 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül Cuma günü sona erecek.
Hac ön kayıt ücreti ne kadar?
Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
Son gün bugün
Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.
Hac ön kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.
Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.
Hac kurası ne zaman?
2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl Ekim ayının son günlerinde ya da Kasım ayı başında çekilmesi bekleniyor.