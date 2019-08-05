Gündem Hac kotasını 3 bin artırmak istiyoruz
İSTANBUL

Hac kotasını 3 bin artırmak istiyoruz

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2020’de hacı adayı sayısını 3 bin kişi artırma çabası içinde olduklarını söyledi. Riyad’ın bu yıl Türkiye’ye verdiği kota 80 bin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
 Remzi Bircan, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi. Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürree ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti
 Remzi Bircan, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi. Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürree ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda, hac organizasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Sundukları hizmetlerin başında koordinasyon ve iskanın geldiğini aktaran Bircan, Mekke'de 5 bölge halinde Türk hacı adaylarının otellere yerleştirildiğini, yeme içme hizmetlerini de Türkiye'den gelen 150'ye yakın aşçı kadrosuyla Türk damak tadına uygun yemeklerin hazırlanması için oluşturdukları mutfakla verdiklerini söyledi.

Bircan, mutfağın günlük kapasitesinin 70 bin kişiye kadar hizmet sunabilecek şekilde ayarlandığını, burada pişirilen yemeklerin hacı adaylarının konakladıkları otellere ulaştırıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan

HACI ADAYLARINA 24 SAAT İRŞAT HİZMETİ

Fetva ve irşat ekibiyle de hizmet verdiklerini, hacı adaylarının dini konulardaki sorularının bu ekip tarafından cevaplandırıldığı ifade eden Bircan, 24 saatlik telefon hizmetiyle de hacı adaylarının kendilerine ulaşabildiğini aktardı. Bu yılki organizasyonlarına ilişkin istatistiki bilgileri de paylaşan Bircan, hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğunu bildirdi.

2 MİLYON VATANDAŞ SIRADA BEKLİYOR

Bircan, "Hac için uzun yıllardır bekleyen vatandaşların durumuna ilişkin bir gelişme olup olmadığıyla" ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'de hac için ön kaydını yaptıran yaklaşık 2 milyon 130 bin vatandaşımız şu an bekliyor. Suudi Arabistan'da Arafat ve Müzdelife'de mekanlar çok dar, fiziki şartların yetersizliği her ülke için bazen bu istenilen sayının getirilmesini engelliyor, hacı adayları belli bir kota çerçevesinde getiriliyor."

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BÜTÜN GAYRETİMİZİ SARFEDİYORUZ

Hac kontenjanının artırılması için Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın büyük gayreti olduğunu aktaran Bircan, "Önemli bir gelişmeyi de paylaşayım, İnşallah 2020 yılında, kesin değil, 3 bin kişilik daha fazla hacı adayı getirmek için çaba içerisindeyiz. Başkanlık olarak, ne kadar fazla hacımız gelirse biz o kadar mutlu oluruz. Onun için bütün gayretimizi, bütün resmi yazışmalarımızı yaparak bu konuda çaba sarf ediyoruz."

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