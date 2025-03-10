Hadsizliğe devam etti: Bana bağırdığı için oldu!

Kadınlar Günü’nde Kadıköy Belediyesi’nin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili’yle “Atalım şunu dışarıya” diyerek sözlü saldırıda bulunan Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş’un savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Bilgili’ye gündem dışı konuştuğu içi süre hatırlatması yaptığını belirten Kurtuluş, Bilgili’nin kendisine bağırdığını, toplantıyı terk edeceği esnada gayri ihtiyari şekilde ‘Yeter artık bunu alın’ dediğini anlattı. Kurtuluş, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün olayla ilgili olarak "Sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de halen devam ettiğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.
KONUŞMA SÜRESİNİ HATIRLATMIŞ!
Anadolu Başsavcılığı’nda ifade veren Kurtuluş, şunları söyledi: “Toplantıda 3 kişiyle birlikte AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili’ye söz verdim. 5 dakikalık bir konuşma süresi belirledik. Bilgili, konuşmanın dördüncü dakikası tamamlandıktan sonra, araya girerek, konuşma süresinin beş dakika olduğunu ve bir dakikalık konuşma süresi olduğunu kendisine hatırlattım. Hatırlatmam üzerine Bilgili bağırmaya başladı. Bende birkaç kez “Elif Hanım lütfen sakin olun konuşmanızı bitirin” dedim. Meclis gündemine geçmek için Elif Hanım’a konuşma süresini söyledim.”
Üzüntü verici bir olay
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da düzenlenen “Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadının Yolculuğu” paneline katıldı. Özel, Ahmet Kurtuluş hakkında, parti içi disiplin süreci başlatıldığını hatırlattı. Kadınların her alanda hak ettikleri yere gelmesi için mücadele ettiklerini aktaran Özel, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.