Hadsizliğe devam etti: Bana bağırdığı için oldu!

Bilgili’ye gündem dışı konuştuğu içi süre hatırlatması yaptığını belirten Kurtuluş, Bilgili’nin kendisine bağırdığını, toplantıyı terk edeceği esnada gayri ihtiyari şekilde ‘Yeter artık bunu alın’ dediğini anlattı. Kurtuluş, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün olayla ilgili olarak "Sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de halen devam ettiğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.