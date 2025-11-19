Yeni Şafak
Hafif ticari araç yola çıkan ata çarptı: Yaralılar var

Hafif ticari araç yola çıkan ata çarptı: Yaralılar var

00:5019/11/2025, Çarşamba
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta seyir halindeki hafif ticari araç, yolun ortasına çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken at telef oldu. Kazada iki kişi de yaralandı.

Muş Kızılağaç yolunda seyir halindeki hafif ticari araç, aniden yola çıkan ata çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken at telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç istikametinde ilerleyen hafif ticari araç, yolun ortasına çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken at telef oldu. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Muş
#Kaza
#At
