Hafif ticari araç yola çıkan ata çarptı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç istikametinde ilerleyen hafif ticari araç, yolun ortasına çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken at telef oldu. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.