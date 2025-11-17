Muş’ta kapanan 31 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar için sabah saatlerinde çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiindeki Üçevler grup köy yolunda zorlu bir mesai yürüttü.