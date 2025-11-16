Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari'de kar ve tipi: Mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı

Hakkari'de kar ve tipi: Mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı

22:2416/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Araçlar yolun açılmasıyla birlikte ilçe merkezine ve köye gitti.
Araçlar yolun açılmasıyla birlikte ilçe merkezine ve köye gitti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Aralarında askeri araçların da bulunduğu yedi araç ve içindeki 30 kişi Yüksekova Özel İdaresi Şantiye Şefliğine bağlı iş makineleri ile ekipler tarafından kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan, aralarında askeri araçların da bulunduğu 7 araç ve içindeki 30 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle trafiğe kapanan yol ise yapılan çalışmayla açıldı.

Yedi araç ve içindekiler kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Yüksekova ilçesinde kar ve tipi etkili oldu. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köy yoluna giden ve aralarında askeri araçların da bulunduğu 7 araç, kar ve tipide kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Özel İdaresi Şantiye Şefliğine bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren yol çalışması sonucu yolda kalan araçlar ve içindeki 30 kişi kurtarıldı. Araçlar yolun açılmasıyla birlikte ilçe merkezine ve köye gitti.

"Eşimi doktora götürecektim"

Köy sakinlerinden Enver Atilla, “Eşim hastaydı. Hastaneye götürmek için yola çıktık. Ancak kapanan yolda ilerleyemedik. O esnada askeri araçlar bizi görünce araçlarına aldılar. Ancak tipi nedeniyle daha fazla ilerleyemedik. Özel İdare ekipleri geldikten sonra yol açıldı ve bizler de ilçeye geldik. Bizi kurtaran ekiplere çok teşekkür ediyorum” dedi.



#Hakkari
#Yüksekova
#Kar
#Tipi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED yılın son faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz indirimi gelecek mi? Piyasalarda beklenti yön değiştirdi