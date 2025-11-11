Yüksekova kuş cenneti alevlere teslim: Yangına havadan müdahale ediliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'ndaki yangına helikopterle müdahale ediliyor. Çok sayıda kuş türünün ve yaban hayvanının barındığı sazlıktaki yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma sürüyor.

Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan, yaklaşık 200 kuş türünün yaşadığı, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenen Nehil Sazlığı'nda 3 gün önce yangın çıktı.

İlçenin Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldı.

3 /6 Bölgenin bataklık yapısı ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için de Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü yoğun çalışma yürütüyor.

Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de bu sabah bölgeye geldi. Helikopter, Dilimli Barajı'ndan su alarak çalışmalara destek veriyor.

