Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Yüksekova kuş cenneti alevlere teslim: Yangına havadan müdahale ediliyor

Yüksekova kuş cenneti alevlere teslim: Yangına havadan müdahale ediliyor

15:0811/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'ndaki yangına helikopterle müdahale ediliyor. Çok sayıda kuş türünün ve yaban hayvanının barındığı sazlıktaki yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma sürüyor.

Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan, yaklaşık 200 kuş türünün yaşadığı, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenen Nehil Sazlığı'nda 3 gün önce yangın çıktı. 

İlçenin Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldı. 

Bölgenin bataklık yapısı ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için de Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü yoğun çalışma yürütüyor.


Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de bu sabah bölgeye geldi. Helikopter, Dilimli Barajı'ndan su alarak çalışmalara destek veriyor. 

#Hakkari
#Yüksekova
#Nehil Sazlığı
#Dedeler
#Kamışlı
#Karlı ve Vezirli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ kura çekiliş tarihi