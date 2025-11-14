Yeni Şafak
Otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı

14/11/2025
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muş'ta seyir halindeki otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpma sonucu inek telef oldu, otomobildekilerden yaralanan olmadı.

Muş’un Hasköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada yaralanan olmazken inek telef oldu.

Muş-Bitlis karayolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yola çıkan ineğe çarptı. Çarpma sonucu inek telef olurken, sürücü ve araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Muş
#Kaza
#İnek
