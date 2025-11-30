Hafriyatta 31 milyar liralık vurgun böyle yapıldı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde, hafriyat döküm sahalarıyla ilgili usulsüzlükler, Sayıştay raporlarına da yansıdı. Denetçilerin yaptığı incelemelere göre, İBB hafriyat sahaları dışındaki kaçak dökümler nedeniyle 2020-2024 yılları arasında 4 bin 739 adet tespit tutanağı düzenledi. Bu tutanaklar doğrultusunda şirketlere 1,7 milyar TL’yi aşan idari para cezaları kesildi. Kaçak döküm yapanlara idari para cezası uygulanmak üzere ödeme emirlerini de tebliğ eden İBB, söz konusu tutarın yalnızca 171 milyon 861 bin 457 TL’sini tahsil etti, kalan tutarlar için bazı şirketlere haciz işlemi uygulandı.





İBB ONUN YOLUNU AÇTI

Yapılan bu işlemler tek bir kişiye yaradı. O da İBB’nin hafriyat döküm işinde tekelleştirdiği Murat Gülibrahimoğlu. İmamoğlu’nun kurduğu “Sistem”de kasalardan biri olan Gülibrahimoğlu, bu uygulamaların hiçbirine maruz kalmadı, aksine yolu daha da açıldı. İstanbul’daki tüm hafriyat işlerini alarak fiilen tekel haline gelen Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Cebeci Maden Bölgesi’ndeki iki saha, Kuzey ve Güney sahaları kaçak. Ancak İBB, bu kaçak sahalara milyonlarca ton hafriyat döken Gülibrahimoğlu’nu görmezden geldi.





GİZLİ ORTAK İMAMOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2020-2025 arasında yapılan 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümüyle yaklaşık 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğu bilgisi veriliyor. İddianamede kaçak döküm işinin Ekrem İmamoğlu’nun gizli ortağı olduğu Cebeci Maden Bölgesi’nde gerçekleştirildiği, bölgenin aktif maden rezervi, orman alanı ve su havzası barındırdığı, bu nedenle hafriyat dökülemeyecek bir alan olduğu vurgulanıyor. İddianamede ayrıca, kaçak döküm sonucu maden sahasının daraldığı, insan sağlığı ile can ve mal güvenliği açısından riskli durumlar oluştuğu tespiti de yer alıyor.





SUÇ GELİRİ 31 MİLYAR LİRA

İddianamede, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün en önemli gelir kaynağının kaçak hafriyat olduğu, İBB’nin döküm sahası izni olmamasına rağmen “Atık Taşıma ve Kabul Belgeleri” düzenlenerek hafriyatın örgüt kontrolündeki alana yönlendirildiği belirtiliyor. Bu kapsamda 185 milyon 887 bin ton izinsiz hafriyatın Cebeci Maden Bölgesi’ne taşındığı, bunun sonucunda 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde edildiğine dikkat çekiliyor. Hafriyattan elde edilen gelirin bir kısmının örgüt mensuplarına, bir kısmının ise ‘Sistem’e aktarıldığı kaydediliyor.



