Hahamlarla mehdi ayini

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar ve elemanlarının İsrail, Mason locaları ve tapınak şövalyeleri ile irtibatı deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Adnan Oktar’ın bağlantıları detaylı olarak anlatıldı. Örgütün İsrail İmamının ‘Sinem Tezyapar’ olduğu belirlenirken, örgüt üyelerinden ele geçirilen ses kayıtlarında Oktar’ın Siyonizm’i ‘mehdiyet’ olarak bir 'kurtuluş aracı' şeklinde tanımladığı ortaya çıktı. İsrail’den gelen hahamların toplu bir şekilde mesihi beklediklerine dair dua ederek Oktar’ın etrafında döndükleri de iddianamede yer aldı. İfadelere göre Oktar kendi mehdiyet planını hahamlar sayesinde dünyaya yaymaya çalıştı.

İSRAİLLİ BAKANLA GÖRÜŞME

İtirafçı şüpheli Ceyhun G., Oktar’ın İsrail Bakan Yardımcısı Maksim Babitski ile yaptığı görüşmeye tanıklık ettiğini anlattı. Ceyhun G.'nin iddianameye giren ifadesi şöyle: “2012 yılında Gayrettepe’de bir otelde İsrail’den üst düzey haham ve İsrail Bakan Yardımcısı gibi şahıslar Oktar’ın misafiri olarak geldi ve toplantı yaptılar. Ben de katıldım. Toplantıda İsrail’i koruyan kollayan konuşmalar oldu. Benim anlamadığım daha önce İsrail karşıtı kitaplar yazmasına rağmen o dönemde İsrail’i savunmasıydı.”

BAĞLANTIYI BACILAR KURDU

İsrail’le görüşmelere aracılık eden isimlerden Altuğ Revnak Eti ifadesinde, İsrail ve dünyadaki en güçlü haham organizasyonu olan ‘Sanhedrin Meclisi’ ile bağlantının ‘bacılar’ olarak adlandırılan kadın örgüt üyelerinin mail trafiği sayesinde sağlandığını söyledi. İfadeye göre hahamlar, ‘bacılar’ grubuna mensup üyelerin ‘Beraber çalışalım’ şeklinde attığı mailler sonrası, örgüt tarafından İstanbul’a davet edildi. Eti ifadesine şöyle devam etti: “Davete ilk olarak Abrahamson, Yesheyahu Hollander ve beraberindeki yaklaşık 8 kişi geldi. Masrafları örgüt karşıladı. Oktar ile A9 TV’de yayına çıktılar. Yayın öncesinde toplantılar yapıldı. Yüksek sesle el ele tutuşarak toplu ‘moişah’ yani mesihi beklediklerine dair dualar edip Oktar’ın etrafında dönüyorlardı. Oktar, hahamlar sayesinde ‘mehdiyet’ planını dünyaya yayma planı içerisindeydi.”

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ESED’İN ÜSTADI’YLA GÖRÜŞMÜŞ

“2014 ya da 2015 yılında İtalyan Locası üstadı, birkaç Mason ile birlikte Türkiye’ye geldi. A9 TV’de programa çıktılar. Bu ekipte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’ın da üyesi olduğu Suriye Mason Locasının üstadı vardı. Oktar, Esed’e 'barış yönlü bir mektup yazalım' dedi. Oktar bacılara bir mektup yazdırdı ve Suriye Mason Locası üstadı mektubu Esed’e götürdü. Oktar’ın Masonlar ile yaptığı görüşmelerde Oktar Babuna da olurdu.”

Ses kaydı ele verdi

Şüpheliler arasında yer alan Ebru Umur’a ait el konulan dijital materyallerin incelenmesinde ilginç bir ses kaydına rastlandı. Yaklaşık 1,5 saatlik ses kaydında Oktar’ın yaptığı konuşmalar yer aldı. Kayıtta Oktar şu ifadeleri kullandı: “İsrail karşıtlığını bıraksınlar İsrail öfkesini de bırakın. Bu çok yanlış. Demir kubbe sistemini kurduralım İsrail’e. Onlar istiyor, biz kuralım demir kubbe sistemini. Havada roket uçak ne varsa vuruyor giremiyor. Bunu yaptıralım. Yok Siyonizm yok. Ya kardeşim Siyonizm mehdiyettir. Mehdinin dünya hakimiyetinin adıdır Siyonizm. Siyonizm diye bir şey yok. Bir şeye kafayı taktın mı öyle dümdüz gidiyorlar.” Şüpheli Sıdıka G. de, bacılar grubunun yurt dışı bağlantılarıyla ilgili önemli ayrıntılar paylaştı: “İsrail, Mossad, Tapınak Şovalyeleri, Masonlar, İsrail Basını, siyasetçilere ziyaret ve Türkiye’ye getirilmeleri de dahil olmak üzere tüm yazışma ve görüşmelerin her detayından Sinem Hatice Tezyapar sorumlu.”