Hâlâ aşmamız gereken bir önyargı bariyeri var

04:0012/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada kadınların kılık kıyafeti üzerinden yargılanmasının sürdüğünü belirterek, “Hâlâ aşmamız gereken bir önyargı bariyeri var” dedi. Kadınların siyasette artan temsil oranlarına dikkat çeken Erdoğan, teşkilatlara sahadan kopmama çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen “Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı”nın kapanış programında konuştu. Kadınların kılık kıyafeti üzerinden yargılanmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, “Bugün hâlâ bir kadının değerinin dış görünüşüyle ölçülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Demek ki aşmamız gereken bir önyargı bariyeri var. O halde daha çok çalışacağız” dedi.

TARİHİ BİR KAZANIM

Konuşmasında AK Parti’nin kadın teşkilatlanmasına dikkat çeken Emine Erdoğan, Kadın Kolları’nın 6 milyona yaklaşan üye sayısıyla “dünyanın en büyük kadın sivil hareketi” olduğunu söyledi. Kadınların siyasetin “nesnesi değil öznesi” olduğunu vurgulayan Erdoğan, teşkilat mensuplarının 81 ilde kapı kapı dolaşarak gönül köprüleri kurduğunu ifade etti. Kadın hakları alanında 2002’den bu yana önemli adımlar atıldığını dile getiren Erdoğan, başörtüsü yasağının kaldırılmasını “demokrasi adına tarihi bir kazanım” olarak nitelendirdi. Devlet kademelerindeki kadın temsiline ilişkin veriler de paylaşan Erdoğan, 2002’de 14 olan kadın büyükelçi sayısının 80’e, kadın akademisyen sayısının 26 binden 86 bine, kadın hakim sayısının ise 1725’ten 8 bin 243’e yükseldiğini kaydetti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kadın milletvekili sayısına ulaşıldığını belirtti.

SAHADAN KOPMAYIN

Teşkilatlara “sahadan kopmama” çağrısında bulunan Emine Erdoğan, toplumun beklentilerinin doğru okunması gerektiğini ifade ederek, yüz yüze iletişimin önemine vurgu yaptı. AK Parti’nin uzun vadeli bir vizyonla hareket ettiğini belirten Erdoğan, “2053’ü, 2071’i tasarlıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışıyoruz” dedi. Konuşmasının sonunda yaklaşan ramazan ayını tebrik eden Emine Erdoğan, çalıştayın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.



