Hala başkanım ve savaş esiriyim

CNN'in haberine göre, Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden hareket etti. Mahkum kıyafetleri giydirilen Maduro ve eşi, elleri ile ayakları bağlı halde zırhlı yeşil cezaevi aracından indirilip siyah renkli spor bir otomobile nakledildi. Maduro'nun, siyah otomobilden indiği sırada ayaklarında zincir bulunmadığı ancak ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

HALA DEVLET BAŞKANIYIM

Maduro, duruşma salonuna da ayakları kelepçeli girdi. Duruymaya başkanlık eden ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein, suçlamaları okuduktan sonra Maduro’dan ayağa kalkıp kimliğini doğrulamasını istedi. Maduro, tercüman aracılığıyla, Venezuela Devlet Başkanı olduğunu ve evinde "esir alındığını" söyledi. Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarını reddederek, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullandı. Maduro, iddianameyi gördüğünü ancak okumadığını söyledi. Maduro’nun eşi Flores de tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tamamen suçsuzum ve masumum" ifadelerini kullandı. Flores, ayrıca Venezuela First Lady’si olduğunu dile getirdi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart’a erteledi. Maduro ve eşi, duruşmada kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı.

BEN BİR SAVAŞ ESİRİYİM

Duruşmanın ardından çiftin avukatları açıklamalarda bulundu. Maduro’nun eşinin avukatı Mark Donnelly, Cilia Flores’in kaburgalarında ciddi morluklar dahil olmak üzere önemli yaralanmalar yaşadığını söyledi. Maduro, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda çıkarılacağı sırada izleyiciler arasında olan 33 yaşındaki Pedro Rojas ile tartışmaya girdi. Ayağa kalkan Rojas, İspanyolca Maduro’ya seslenerek, onu "gayrimeşru" başkan olarak nitelendirdi. Maduro ise Rojas’a doğru bakıp İspanyolca konuşarak, "Ben kaçırılmış bir başkanım. Ben bir savaş esiriyim" dedi.







