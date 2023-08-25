Haldun Taner Sahnesi üç yıldır kapalı

İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı dersliklerin de bulunduğu binada, hem öğrenciler hem de vatandaşlar mağdur. Vatandaşlar, Kadıköy’de tiyatro etkinliğine katılamadıkları için Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) gitmeyi tercih ediyor. Haldun Taner Sahnesi’nin Kadıköy’ün en önemli sembollerinden biri olduğunu belirten AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, “Burası tarihi eser bir yer ve çok önemli tiyatro sahnelerinden biri. Hem sanatseverler hem de Konservatuvar öğrencileri buradan faydalanıyordu. Üç yıldır burada sadece bina etrafındaki afişler değiştiriliyor. Binanın restorasyon projesi AK Parti döneminde hazırlanmıştı. Proje takvimine uyulsaydı 2020 yılı sonunda bu bina hizmet açılmış olacaktı” dedi.