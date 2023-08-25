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Haldun Taner Sahnesi üç yıldır kapalı

İstanbul’un önemli yapılarından biri olan Haldun Taner Sahnesi binası, CHP’li İBB tarafından 3 yıldır restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı tutuluyor.

Rabia Şenol
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haldun Taner Sahnesi.

Haldun Taner Sahnesi.

İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı dersliklerin de bulunduğu binada, hem öğrenciler hem de vatandaşlar mağdur. Vatandaşlar, Kadıköy’de tiyatro etkinliğine katılamadıkları için Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) gitmeyi tercih ediyor. Haldun Taner Sahnesi’nin Kadıköy’ün en önemli sembollerinden biri olduğunu belirten AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, “Burası tarihi eser bir yer ve çok önemli tiyatro sahnelerinden biri. Hem sanatseverler hem de Konservatuvar öğrencileri buradan faydalanıyordu. Üç yıldır burada sadece bina etrafındaki afişler değiştiriliyor. Binanın restorasyon projesi AK Parti döneminde hazırlanmıştı. Proje takvimine uyulsaydı 2020 yılı sonunda bu bina hizmet açılmış olacaktı” dedi.

KABUL ETMİYORUZ

Kadıköy’de yaşayan vatandaşlardan Abdullah Özer, restorasyon öncesi her gün gittikleri Haldun Taner Sahnesi’ne gidemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Özer, “Restorasyon sebebiyle arkadaşlarımızla Taksim’de bulunan AKM’ye gidiyoruz. Bu durum kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Mücahit Aksoy ise CHP’li İBB’nin vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getirmediğine dikkat çekti.


CHP'li İBB vatandaşı canından bezdirdi: Metro ve metrobüslerdeki 86 yürüyen merdivenle 4 asansör çalışmıyor
CHP'li İBB vatandaşı canından bezdirdi: Metro ve metrobüslerdeki 86 yürüyen merdivenle 4 asansör çalışmıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevine geldiği günden bu yana özellikle toplu taşımada yaşanan sıkıntılar İstanbulluyu adeta canından bezdirdi. Toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılara ek olarak bir de duraklardaki yürüyen merdiven ve asansör arızaları çile oluyor. Yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörler başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm yolcuları isyan ettiriyor. İstanbul'da güncel olarak 10 metro istasyonu ve bir metrobüs hattında 86 yürüyen merdiven ile 4 asansörün hizmet vermediği tespit edildi. İBB ise sitesinde sadece 40 yürüyen merdiven, 4 yürüyen bant ve 12 asansörün arızalı olduğunu iddia ediyor.



#İBB
#CHP
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#AKM
#Taksim
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