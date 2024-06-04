Haley'den Kudüs'te yeni provokasyon: Siyonazilerin hizmetkârı

ABD Başkanlık Seçimleri aday adayı ve eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bir haftadır devam eden skandal İsrail ziyaretinde her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Las Vegas'ta kumarhaneler imparatorluğuna sahip Yahudi Adelson ailesi tarafından desteklendiği bilinen Cumhuriyetçi siyasetçi Nikki Haley, son olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) verdiği pozla gündeme geldi. X sosyal medya platformunda fotoğrafını, "Tanrının kutsadığını kimse yıkamaz. İsrail tanrı tarafından kutsanmıştır" cümlesiyle birlikte paylaşan Haley, Siyonist söylemi sahiplendi ve işgalci gücün Gazze'deki katliamlarına dolaylı

destek vererek yeni bir provokasyona imza attı.

TÜNELLERİ DE İNCELEDİ

Hindu asıllı ABD'li siyasetçi, bir haftadır devam eden İsrail ziyareti kapsamında, hafta sonu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı ve Siyonistler tarafından Mescid-i Aksa altına açılan tünelleri ziyaret etti. Bu sırada bir dua pozu da veren Haley, "Tanrının kutsadığını kimse yıkamaz. İsrail tanrı tarafından kutsanmıştır" paylaşımını yaptı.

SAVAŞ SUÇLUSU İSİMLERLE BİR ARADA

Haley bu ziyaretinden önce de İsrailli yetkililerle bir araya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistinliler için "Hayvansı insanlar" ifadesini kullanan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistin'i tanıyan ve yardım eden ülkeleri her fırsatta tehdit eden Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterrres'i terörü desteklemekle itham

eden İsrail BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ile görüştü.

FİLİSTİN HALKINI HEDEF ALDI

Haley geçen hafta salı günü, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsleri ziyaret etmişti. Burada, Lübnan'ı bombalamak için kullanılan top mermilerinden birine "İşlerini bitirin! Amerika her zaman İsrail'i seviyor" ifadeleriyle imzasını atmıştı. Haley daha sonra Gazze yakınındaki yasa dışı yerleşim birimlerini ziyaret ettiği sırada verdiği röportajda Filistin halkı için "katil ve hırsız" ifadelerini kullanmaktan geri durmadı.

ADELSONLARIN KANATLARI ALTINDA

Siyonazilerin tezlerine tam destek veren Nikki Haley'nin İsrail'e Adelson ailesine ait özel bir uçakla geldiği de ortaya çıkmıştı. Haaretz gazetesi editörü Avi Scharf, X sosyal medya paylaşımında Haley'nin kullandığı uçağın Adelsonlara ait olduğunu ortaya çıkarmıştı.

YAHUDİ LOBİSİNDEN 1,2 MİLYON DOLAR DESTEK

Haley, Yahudi lobisinden en fazla bağış alan Amerikalı siyasetçiler arasında yer alıyor. ABD Kongresindeki lobi faaliyetlerini izleyen Opensecrets.org sitesinin Mayıs 2024 verilerine göre, Haley, Yahudi lobi kuruluşlarından 1 milyon 191 bin 600 dolardan fazla bağış almış görülüyor.







