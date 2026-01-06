Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Haliç'te haç çıkarma töreni

Haliç'te haç çıkarma töreni

14:306/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü nedeniyle, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin, Haliç sahilinde ise haç çıkarma töreni tertip edildi.

Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetirken, saat 09.00'da başlayan ayinde mumlar yakılıp dua edildi.

Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü.

Patrik Bartholomeos'un suya attığı haçı çıkarmak için yaklaşık 30 kişi denize atladı. Vasilios Konstantinidis, haçı denizden çıkarmayı başaran kişi oldu.

Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlik sırasında sağlık ekipleriyle deniz polisi de hazır bulundu.


#Aya Yorgi Kilisesi
#Ayin
#Fener Rum Patrikhanesi
#haç çıkarma töreni
#Haliç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ZAMLI MAAŞ ÖDEMESİ SON DAKİKA! Zamlı memur maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme takvimi