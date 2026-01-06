Yeni Şafak
İsviçre'de 40 kişinin öldüğü barda 5 yıldır denetim yapılmadığı ortaya çıktı

14:126/01/2026, Salı
IHA
İsviçre'de tüm kapalı mekanlarda maytap kullanımı yasaklandı.
İsviçre’de yılbaşı akşamı çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barda 2019’dan beri hiçbir güvenlik denetimi yapılmadığı tespit edildi.

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezindeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin ölümü, 119 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan yangın faciasına yönelik soruşturma sürüyor. Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud düzenlenen basın toplantısında, söz konusu barda 2019’dan bu yana güvenlik denetimi yapılmadığını ifade etti. Feraud, "Bu durumdan son derece üzüntü duyuyoruz. Kontrollerin yapılmadığına dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Bu davaya dahil olup olmayacağımız hakimlerin kararına kalacak. Crans-Montana şehri olarak biz de bu olayda mağdur olduğumuza inanıyoruz" dedi. Feraud, barda kullanılan ses yalıtım köpüğünün geçmiş dönemde kabul edilebilir olarak değerlendirildiğini belirtti. Feraud ayrıca tüm kapalı mekanlarda maytap kullanımının yasaklandığını duyurdu. Mekanda çok fazla kişi olup olmadığına karar vermenin bar sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Feraud, "Le Constellation’ın yöneticilerinin, yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerini bilmeleri gerekiyor" dedi. Feraud, "İstifa etmiyorum, hayır, etmek de istemiyorum" dedi. Feraud, kendisinin ve yetkililerin Crans-Montana halkı tarafından seçildiğini ve şu anda gemiyi terk etmeyeceklerini belirterek bölge sakinlerine yardım etmek için görevde olmaları gerektiğini vurguladı.



AHŞAP TAVANA TUTULAN MAYTAPLAR SEBEP OLDU

Savcılar, yangının muhtemelen "alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmasıyla" başladığını ifade etmişti. Savcılar, 2 bar işletmecisi hakkında cezai soruşturma başlatmıştı. Yerel medyada Jacques ve Jessica Moretti olarak adlandırılan Fransız çifte, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu yangın çıkarma suçlamaları yöneltilmişti.



#Yangın
#isviçre
#yılbaşı
