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Halk CHP'li belediyelerden umudunu kesti: Dağdan hortumla su çekiyorlar

İzmir ve Muğla’da CHP’li belediyelerin kaderiyle baş başa bıraktığı halk, ilkel yöntemlerle suya ulaşmaya çalışıyor. Dağdan hortumlarla su çekiliyor. Sık sık yaşanan arızaları gidermek için vatandaşlar adeta nöbet tutarken, buralardan gelen sudan da haneler günde ancak 1-2 saat yararlanabiliyor.

Rabia Şenol
04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Vatandaş su ihtiyacını giderebilmek için dağdan hortumlarla su çekiyor.

Vatandaş su ihtiyacını giderebilmek için dağdan hortumlarla su çekiyor.

Yaz aylarında Muğla ve İzmir’de çok sayıda mahallede suların kesik olması, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun zamandır su sıkıntısı yaşayan bölge halkı, CHP’li belediye tarafından giderilmeyen su teminini kendi imkanlarıyla çözüyor. İzmir Dikili’ye bağlı Kızılçukur ve Mazılı mahalleleri ile Muğla Otmanlar Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede muhtarlar vatandaşın su ihtiyacını giderebilmek için dağdan hortumlarla su çekiyor.


DEDELERDEN KALMA YÖNTEMİ KULLANIYORUZ

5 yıldır İzmir Dikili’nin Mazılı köyünde muhtar olan Yücel Uçar, göreve geldiğinden beri bu sıkıntıyı çektiklerini söyledi. Belediyenin işini yapmadığı için dedelerinin dağdan köye çektiği su borularıyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifaden eden Uçar, “Dağdaki boru hatlarını sürekli kontrol ediyoruz. Depoya su gelmiyorsa bir yerde patlak vardır diyoruz. Dağlarda kopuk hortumlar var mı diye sürekli kontrol ediyoruz. Susuz kalmamak için kopuk olanları tamir ediyoruz. Belediyeden yardım talep ettiğimiz zaman belediye ekipleri, ‘Su borularının geçtiği yerler tapulu, orası ormanlık alanlar. Biz giremeyiz’ diyerek bahaneler uyduruyorlar. Civar köylerin neredeyse hepsinde su sıkıntısı yaşanıyor. Dağdan su temin edilse bile rahatça su kullanımı yapamıyoruz idareli kullanıyoruz. Evimin bahçesindeki ağaçlar kurudu” diye konuştu.


EN FAZLA 2 SAAT SU OLUYOR

Deponun duruma göre köy sakinlerinin en fazla iki saat su alabildiğini söyleyen Samanlık Mahallesi Muhtarı Yüksel Doğan, bu çağda bu sıkıntıları çekmekten bıktıklarını ifade etti. Doğan, “İZSU’dan 2 tanker suyu zor aldık. Deponun durumuna göre köy sakinlerine en fazla 2’şer saat verebiliyoruz bazen 1 saat veriyoruz. Vatandaşların çamaşır makineleri bazen yarım kalıyor. Dağdaki suları biz köyümüze çekiyoruz. Hortumları biz onarıyoruz bu çağda böyle sıkıntılar yaşamaktan artık bezdik. Uykularım kaçıyor bu devirde böyle şeyler olmaz” dedi.


Belediye senelerdir işini yapmıyor

Dikili merkezinde su sıkıntısının yaşandığına vurgu yapan İzmir Dikili AK Parti ilçe başkanı Tahsin Şekerci, “Birçok bölgede su sıkıntısı yaşıyoruz. 2014 yılında Çandarlı’da 100 bin nüfusa yetecek DSİ’ye içme suyu göleti yaptırdık. 9 senedir belediye bunu bir arıtmayla şehir şebekesine ve civar köylere pompalayacak şekilde bir projeyi alıp yapmadılar. Kızılçukur köyümüz ve Mazılı köyümüzde de köylüler kendi imkanlarıyla dağdaki suyu, hortumlamayla hortum yaparak köye kadar indirdiler. Vatandaşlar ne kadar şikayet etse de İZSU senelerdir işini yapmıyor.” ifadelerini kullandı.


#CHP
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#su
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