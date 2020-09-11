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Gündem Hamile diye işe almayınca 15 bin TL ceza kesildi
ANKARA

‘Hamile’ diye işe almayınca 15 bin TL ceza kesildi

Türkiye'de çalışan K.N isimli firmanın bir pozisyonuna başvuran G.İ.P, hamile olduğu gerekçesiyle işe alınmadı. Firmaya 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hamile olduğu için işe alınmayan kadın, şikayetçi olunca firmaya 15 bin TL ceza kesildi. G.İ.P internet üzerinden, K.N. firmasının Türkiye’deki ofisleri için ulusal pazarlama ve iletişim yöneticisi pozisyonuna başvurdu. Başvurusu üzerine şirketin işe alım uzmanları ile görüştü.

Yaklaşık bir ay süren bu görüşmelerden sonra işe alındığı söylendi. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen, G.İ.P şirket yetkilisine durumu bildirdi. Şirket yetkilisince “hamileliği nedeniyle belki bazı işlerin elinden gelemeyeceği, işin süreklilik istediği, hamilelik izninde yerini dolduracak kimse olmayacağı gibi sebeplerle” işe alınamayacağı söylendi.

  • Yaşadığı olay karşısında G.İ.P Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu. Kurum, çalışanın “gebelik nedeniyle doğrudan ayrımcılığa uğradığı” iddiasını yerinde bularak, ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına karar verdi. Kurum kararından kadını işe almayan firmaya ise 15 bin lira idari para cezası da verdi.

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