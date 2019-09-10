Hamza Dağ: CHP yangınların müsebbibi terör örgütü PKK'yı kınayamadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Karabağlar yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verilen önergenin CHP'nin oylarıyla reddedilmesi hususunda ve gündemdeki diğer konulara yönelik açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nde, İzmir’de çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak PKK’nın kınanmasına ilişkin verilen önergenin CHP oylarıyla reddedilmesini eleştiren Hamza Dağ şunları söyledi:

"Orman yangını gibi toplumun tüm kesimlerinin ortak tavır alması gereken bir mesele de bile gördük ki, CHP’li siyasetçiler siyasi bir çıkar elde etmek uğruna İzmir’de gerçekleşen orman yangınlarının söndürülmesi için gösterilen olağanüstü çabaları görmezden gelmiş ve süreci manipüle etmek için ellerinden geleni yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı ise o süreçte yangınların söndürülmesi için hiçbir mücadele vermemiş, yangın bölgesinde kısa bir görüntü verip “yanan alanları imara açmayacağız” şeklinde gerçeklerden uzak ve bilgiden yoksun bir açıklama yapmıştı. Hükümetimizin ve devlet kurumlarımızın orman yangınlarının söndürülmesi için yaptığı cansiperane mücadeleyi manipüle ederek eleştiren CHP, bu yangınların müsebbibi olan terör örgütü PKK’yı ise kınayamadı. Bu durum CHP’nin geldiği nokta açısından çok vahimdir."

Kurulan ittifakların diyeti

CHP’nin terör örgütü PKK’nın kınanmasına ilişkin önergeyi reddetmesini seçim öncesi kurulan ittifakların bir sonucu olarak değerlendiren Hamza Dağ, "CHP, HDP ile kurduğu ittifakın diyeti olarak terör örgütüne karşı güçlü bir duruş sergileyemiyor. Terörle ilişkisi olduğu için görevden alınan belediye başkanlarına destek oluyor, onları ziyaret ediyor ve hatta İzmir’de özel misafir olarak ağırlıyor. Bu belediye başkanlarından birisi geçtiğimiz günlerde Karaburun’da bir programa katıldı. CHP’li belediye başkanlarının ev sahipliği yaptığı bu programda terörle ilişkisi olduğu için görevden alınan bir belediye başkanına şov yaptırıldı” dedi.

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CHP’nin terörle ilişkisi tespit edilmiş kişileri meşrulaştırma çabaları kabul edilemeyeceğini söyleyen Dağ, bu yapılanlar İzmirliler nezdinde de kabul görmediğini dile getiren Dağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelede en başarılı dönemlerden biri yaşanmaktadır. Bu mücadelenin bir neticesi olarak terör örgütüne karşı bölge halkı büyük bir duruş sergilemektedir. Diyarbakır’da annelerimiz çocukları için mücadele veriyor. HDP ve PKK’dan hesap soruyor. Böyle bir dönem içerisinde CHP ise terör örgütünü kınayamıyor ve terör örgütü ile ilişkili siyasetçilere sahip çıkıyor. Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıktığını iddia eden bir partinin, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti bölmek ve yıkmak temel gayesi olan bir terör örgütünü içselleştirip kabul etmesi ve destek çıkması samimiyetsizliğin ve ikiyüzlülüğün en açık göstergesidir."