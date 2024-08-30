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Hangi kararı okutacağız? İlk 4 madde tartışması lüzumsuz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay tartışmalarına ilişkin "Bizim prosedürlerimiz içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin bize yazdığı bir metin yok. Anayasa Mahkemesi'nin hangi kararını okutacağız?" dedi.

04:00 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 04:47 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk 4 madde tartışması yapmanın ben zaman kaybı olduğuna, Türkiye'de lüzumsuz tartışmaların kapısını açacağına, bu anayasa tartışmalarını da başından zehirleyeceğine inanıyorum" diye konuştu. Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Parlamentoda bulunan büyük bir çoğunluğun ilk 4 maddeyle ilgili değişiklik talebinin olmadığını vurguladı.


TOPLUM KESİMLERİNE YAYILACAK

Meclis'te bulunan partilerin tamamının ya yeni anayasa ya çok köklü bir anayasa değişiklik teklifini ya seçim beyannamelerinde ya da parti programlarında ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş şöyle devam etti: "Şimdi birinci tur bitti. Bundan sonrasını inşallah güzel, açık bir şekilde yürüteceğiz. Sadece siyasi partiler değil, bütün toplum kesimlerine yayacağız. TBMM'nin öncülüğünde bu süreç yürütülecek."


MAHKEME KARARINI DEĞİŞTİREMEYİZ

Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürülmesine yönelik tutumuna ilişkin eleştirilerle ilgili soru üzerine de Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bizim prosedürlerimiz içerisinde Anayasa Mahkemesi’nin bize yazdığı bir metin yok. Dolayısıyla biz Anayasa Mahkemesinin hangi kararını okutacağız? Bana birisi 'TBMM Başkanı yazı yazmış ve falanca mahkemenin verdiği yargı kararını ortadan kaldırmış' diye bir yol söylesin. TBMM olarak her şeyi yapabiliriz. İsterse yüksek yargı kurumlarının fonksiyonlarını bile değiştirebilir, Anayasa değişikliği yapar, yasamanın böyle bir gücü var ama yasamanın bir mahkeme kararını değiştirme gücü yok."


#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Can Atalay
#Anayasa Mahkemesi
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