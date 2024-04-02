Haritada renk savaşları

31 Mart yerel seçimleri bazı il ve ilçelerde kıran kırana mücadele ile sonuçlandı. Nefes kesen kıyasıya rekabet vatandaşları heyecanlandırdı. Hatay, Kırklareli, Kütahya, Kayseri, Üsküdar ve Fatih’te haritanın rengi sürekli değişti. Son ana kadar adaylar, kendi sosyal medya hesaplarından yarışı kazandıklarına dair tweetler attı. Çekişmeli geçen yarışta oyların birbirine çok yakın olması adayları da şaşırttı.

BURUN FARKIYLA GALİBİYET

Seçimler Hatay’da CHP’li Lütfü Savaş ve AK Partili Mehmet Öntürk arasında oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Sandıkların tamamının açıldığı dakikalara kadar süren harita savaşlarında, oyların yüzde 44,48'ini Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk alarak yeni başkan seçildi. CHP'nin adayı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise oyların yüzde 43,97’sini aldı. Kırıklareli’nde ise durum farksızdı. CHP’nin adayı olan Mehmet Siyam Kesimoğlu yüzde 40.71 oyla ikinci sırada olurken MHP’nin adayı Derya Bulut ise yüzde 41.50 ile Kırıklareli’nin yeni belediye başkanı olarak seçildi.

ÇEKİŞMELİ SEÇİM SONUÇLARI

Kütahya’da 3 parti arasında oyların dağılımı birbirine çok yakın seyretti. AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu yüzde 27.71, MHP adayı Alim Işık yüzde 29.16 oy aldı. Galibiyet ise yüzde 29.69’lik oy oranıyla CHP adayı Eyüp Kahveci’nin oldu.

ÜSKÜDAR ARTIK CHP’NİN

AK Parti’nin İstanbul’da en çok oy aldığı yerlerden biri olan Üsküdar’da AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen yüzde 42.71 ile ikinci oldu. CHP’nin adayı Sinem Dedetaş ise aldığı yüzde 50.05’lik oyla Üsküdar’ın yeni belediye başkanı seçildi. Beykoz'da AK Parti’nin mevcut belediye başkanı adayı olan Murat Aydın, yüzde 44.91 ile CHP’li rakibi Alaattin Köseler ile kıyasıya yarıştı. CHP’li aday Alaattin Köseler aldığı yüzde 45.87’lik oyla Beykoz’un yeni belediye başkanı oldu.

FATİH’E YÜREK DAYANMADI

Yine Fatih’te de kıyasıya yarış gerçekleşti. Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaklaşık yüzde 4’lük oy farkıyla yeniden Fatih’te Belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan yüzde 47.56 oy alırken CHP’nin adayı Mahir Polat yüzde 43.77’de kaldı. Son ana kadar oyların sıklıkla değiştiği Gaziosmanpaşa’da CHP’nin adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 ile yeni belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin mevcut Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12’lik oy ile ikinci oldu.







