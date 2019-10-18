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Harput’a 8 yıl 9 ay hapis

Bursa’da yeniden görülen FETÖ davasında, eski Vali Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 19 sanığa ilk derece mahkemesince verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası 8 yıl 9 aya çıkarıldı. Harput’un adli kontrol şartı da devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahabettin Harput (orta)
Şahabettin Harput (orta)

FETÖ’ye yönelik yeniden görülen davada, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında olduğu 19 sanık, cezaları artırılarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Davut Baykan ve Ahmet Gören’in yanı sıra Harput’un da aralarında olduğu tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları katıldı.

ADLİ KONTROL DEVAM EDECEK

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Ali Saffet Durmuşlar, Cengiz Resimoğlu, Davut Baykan, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Mustafa Celal Eğretli, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Ramazan Yılmaz, Recep Göral, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk, Selahattin Çelik ve Şahabettin Harput’un cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9’ar aya çıkarılmasına, Harput’un adli kontrol şartının devamına karar verdi.

11 SANIĞA TUTUKLAMA

Mahkeme heyeti salonda hazır bulunan tutuksuz sanıklardan Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Cengiz Resimoğlu, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Osman Üstünal, Ramazan Yılmaz, Selahattin Çelik, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk’ün tutuklanmalarına hükmedildiğini açıkladı. Duruşmanın başında salonda bulunan Hamit Tuna’nın, hükmün açıklanması sırasında salondan ayrıldığı belirtilen kararda, bu kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca, yeniden yargılanan 48 sanık arasında bulunan diğer kişiler beraat etti.

HDP’li başkan tutuklandı

  • Cihan Karaman
  • Hakkari’de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce gözaltına alınan Karaman, dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman “silahlı terör örgütüne olmak” suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı’nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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