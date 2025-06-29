Hasan Dağı'na tırmanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay mahsur kaldı

Hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray'a giden Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay tırmanışa geçtiği Hasan Dağı'nda kayalardan düşerek yaralandı. Beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yapan Fahri Balcı ve 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi dağda yolu da kaybedince mahsur kaldı. Askeri helikopter ile havadan, AFAD ve UMKE ekipleri de dağa tırmanışa geçerek arama kurtarma çalışması yapılıyor.