Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Hasan Dağı'na tırmanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay mahsur kaldı

Hasan Dağı'na tırmanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay mahsur kaldı

00:4629/06/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.
Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.

Hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray'daki Hasan Dağı'na giden Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay tırmanışa geçtiği Hasan Dağı'nda kayalardan düşerek yaralandı. Sılay, yanındaki üç kişi ile birlikte dağda yolu da kaybedince mahsur kaldı.

Hasan Dağı'nda düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ve 3 kişi dağda mahsur kaldı.

Hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray'a giden Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay tırmanışa geçtiği Hasan Dağı'nda kayalardan düşerek yaralandı. Beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yapan Fahri Balcı ve 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi dağda yolu da kaybedince mahsur kaldı. Askeri helikopter ile havadan, AFAD ve UMKE ekipleri de dağa tırmanışa geçerek arama kurtarma çalışması yapılıyor.



#Hasan Dağı
#Aksaray
#Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı
#Mehmet Sılay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?