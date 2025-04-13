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Hastalarla ilgili müstehcen mesajlar atmışlardı: Asistan doktor gözaltında

Hastalarla ilgili müstehcen mesajlar atmışlardı: Asistan doktor gözaltında

13:1613/04/2025, Pazar
DHA
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Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı öne sürülen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı öne sürülen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan 2 asistan doktordan araştırma görevlisi S.Ö. gözaltına alındı. O.T'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmaları, paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı.

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Selçuk Üniversitesi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında doktorlarından S.Ö. gece saatlerinde gözaltına alındı. O.T.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



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