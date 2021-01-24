Gündem Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı
KONYA

Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya’daki hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada, 57 gram eroin ile 2 gram kokain ele geçirilirken, H.G. gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
H.G. nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. ​
H.G. nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. ​

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Seydişehir Antalya yolu üzerinde, Antalya’daki hastane randevusundan dönen H.G. (36) idaresindeki 42 ADK 524 plakalı otomobili durdurarak, araçta arama yaptı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ekiplerin yaptığı aramada 57 gram eroin ile 2 gram kokain ele geçirilirken, H.G. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı: Bağımlıyım uyuşturucu içmek için çıktım

Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için!
FOTOĞRAF 15
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu.
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Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkisinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 JT 9432 plakalı otomobilin geri manevra yaparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti.
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Bunun üzerine harekete geçen ekipler ters istikamette kaçan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Otomobilde bulunan sürücü Baran K. ile S.A. ve T.A. ile ilgili Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, araçta yapılan aramada 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Bu arada otomobilde yapılan aramada 150 grum uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şüphelilenden T.A., sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine basın mensuplarına Yasaklar ne için var, çiğnenmek için dedi. Olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına da saldıran T.A. kendisine zarar vermeye çalıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için!
Bursa'da kısıtlama sebebiyle oluşturulan polis noktasında durdurulan araçtan 150 gram esrar maddesi çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler “uyuşturucu yok ekmek var” diye tepki gösterirken sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine "Yasaklar ne için var, çiğnenmek için" dedi.


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