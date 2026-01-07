Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hastanede korku dolu anlar: Psikiyatri bölümü hastasının 'canlı bomba' iddiası ekipleri harekete geçirdi

Hastanede korku dolu anlar: Psikiyatri bölümü hastasının 'canlı bomba' iddiası ekipleri harekete geçirdi

13:217/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yapılan incelemeler sonucunda canlı bomba ihbarının asılsız olduğu belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda canlı bomba ihbarının asılsız olduğu belirlendi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın üzerinde canlı bomba olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastanenin ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan B.O.'nun üzerinde canlı bomba olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Duruma anlık müdahale edildiği ve hastanede gerekli tedbirlerin hızlıca alındığı anlatılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermeyle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.




#açıklama
#asılsız iddia
#Canlı Bomba İddiası
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ 7 Ocak Çarşamba elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı! İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçe ve mahalleler