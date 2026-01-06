Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu: 60 işçi tahliye edildi bir işçi hayatını kaybetti

Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu: 60 işçi tahliye edildi bir işçi hayatını kaybetti

09:086/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangında 60 işçi tahliye edildi, 1 işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan fabrika, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Erzin’in Hürriyet Mahallesi’nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikayı alevler sardı.

Fabrikanın yandığını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 işçiyi fabrikadan tahliye ederek alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenerek fenalaşan bir işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.


#hatay
#narenciye
#fabrika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar ne kadar oldu? 6 Ocak 2026 Dolar kurunda son durum ne?