Hastanede narkotik şüphesi: Mahkum hastalara yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç satışı iddiası

Arama yapan güvenlik görevlileri çay paketlerinin arkasında kahve fincanları kutusuna gizlenmiş, yeşil ve kırmızı reçete ile alınabilen çok sayıda ilaç buldu. 323

Adana Şehir Hastanesi'nde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Adli mercilerce psikiyatrik tedavi olmaları için ‘Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine" (YAGP) gönderilen mahkumlara hastane bazı çalışanlar tarafından yeşil ve kırmızı reçeteyle alınabilen ilaçlar satıldığı iddia edildi. Skandal olay 3 Haziran günü yaşandı. Hastane yönetimine başvuran bir hemşire, psikiyatri tedavisi gören mahkumlara yeşil ve kırmızı reçete ile alınan ilaçların satıldığını iddia ederek ihbarda bulundu.

ENGELLEMEK İSTEDİLER

Yönetimin talimatıyla, ihbarda adı geçen YGAP 3, 4 ve 6 servislerindeki hemşire istasyonlarında arama yapılmak istendi. YGAP’den sorumlu hemşire ve 2 sağlık çalışanı güvenlik görevlilerini engellemeye çalıştı. 2 hemşire güvenlik görevlilerine, “Sizinle görüşeceğiz. Siz MİT misiniz? CİMER’e şikayet edeceğiz” diyerek tehdit etti. Bu tehditler tutanak altına alındı.

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FİNCANDAN ÇIKTI

YGAP 3, 4 ve 6 servislerindeki mutfak dolabı içerisinde arama yapan güvenlik görevlileri çay paketlerinin arkasında kahve fincanları kutusuna gizlenmiş, yeşil ve kırmızı reçete ile alınabilen çok sayıda ilaç buldu. 323 antipsikotik ve psikotrop ilaç ile 24 ampul sıvı ilaç ele geçirildi ve tutanağa dökülerek üst yazı ile başhekimliğe bildirildi. Konuyla ilgili soruşturmada ilaçların kim tarafından depolandığı belirlenemedi.