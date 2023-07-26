|
Gündem

Hastanede refakatçinin otomobilini çaldı: 'Yeni araba aldım' diyerek arkadaşlarını gezdirdi

Konya'da hastane bahçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Hastanede refakatçi olarak kalan A.Y.'nin otomobilini çalıp 'Yeni araba aldım, sizi gezdireyim' diyerek arkadaşları ile tur atan Ali Umuç (32) yakalanıp, tutuklandı.

11:52 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
Konya

Konya

Hastanede tedavi gören babasının yanında gece refakatçi olarak kalan A.Y., sabah hastane bahçesine park ettiği otomobilinin olmadığını fark etti. A.Y., polise haber verdi. İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


"Yeni araba aldım, sizi gezdireyim"

Hastane güzergahındaki güvenlik kameralar kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin araçla birlikte Karatay ilçesindeki Sultan Mesud Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, içinde 3 kişinin olduğu aracı seyir halinde durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden sürücü Ali Umuç, aracı çaldığını itiraf etti.
"Yeni araba aldım, sizi gezdireyim"
diyerek arkadaşlarıyla dolaşmaya çıktığı belirlenen Umuç'un, 11 suçtan kaydı olduğu da tespit edildi. Umuç, işlemleri sonrası tutuklanırken, akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.





#Konya
#otomobil
#İl Emniyet Müdürlüğü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vişneli Turta Nasıl Yapılır? (Tam Ölçülü Tarif)