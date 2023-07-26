Hastanede refakatçinin otomobilini çaldı: 'Yeni araba aldım' diyerek arkadaşlarını gezdirdi

Hastane güzergahındaki güvenlik kameralar kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin araçla birlikte Karatay ilçesindeki Sultan Mesud Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, içinde 3 kişinin olduğu aracı seyir halinde durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden sürücü Ali Umuç, aracı çaldığını itiraf etti.

"Yeni araba aldım, sizi gezdireyim"