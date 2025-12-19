Hastanelere 'enfeksiyon' kalkanı

Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon kaynaklı ölümleri azaltmak amacıyla yataklı tedavi kurumlarında yeni bir dönemi başlattı.
Güncellenen Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ile artık tüm yataklı sağlık kuruluşlarında Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulması zorunlu hale geldi.
NEDENLERİ ANALİZ EDİLECEK
Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar hem hasta güvenliğini tehdit ediyor hem de sağlık sistemine ciddi yük getiriyor. Yeni düzenleme, enfeksiyonların önlenmesi, erken tespiti ve kontrol altına alınmasını hedefliyor. Bu kapsamda kurulacak komiteler; başhekim yardımcısı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım temsilcisi, eczane sorumlusu, kalite yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği birimi temsilcilerinden oluşacak. Böylece enfeksiyonla mücadele, tüm hastane birimlerinin ortak sorumluluğu haline gelecek. Komiteler, kurumun yapısına uygun enfeksiyon kontrol programları hazırlayacak, ulusal ve uluslararası rehberleri esas alarak uygulamaları denetleyecek. Hastanelerde görülen enfeksiyonlar düzenli olarak izlenecek, hangi servislerde arttığı ve nedenleri analiz edilecek. Elde edilen veriler Sağlık Bakanlığı’nın ulusal sistemine bildirilecek ve ülke genelinde enfeksiyon haritası oluşturulacak.
ANTİBİYOTİK KULLANIMI TAKİPTE
Düzenleme, antimikrobiyal dirençle mücadeleyi de kapsıyor. Hastanelerde antibiyotiklerin hangi amaçla ve ne ölçüde kullanıldığı takip edilecek. Salgın şüphesi halinde enfeksiyon kontrol komiteleri hızlı şekilde devreye girecek. Gerekli durumlarda izolasyon önlemleri alınabilecek, hasta ve ziyaretçi kabulü sınırlandırılabilecek. Ayrıca hastanelerde temizlik, havalandırma ve su sistemleri, çamaşırhane, mutfak ve atık yönetimi gibi destek hizmetleri de düzenli olarak denetlenecek.