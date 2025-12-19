Hastanelere 'enfeksiyon' kalkanı

Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar hem hasta güvenliğini tehdit ediyor hem de sağlık sistemine ciddi yük getiriyor. Yeni düzenleme, enfeksiyonların önlenmesi, erken tespiti ve kontrol altına alınmasını hedefliyor. Bu kapsamda kurulacak komiteler; başhekim yardımcısı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım temsilcisi, eczane sorumlusu, kalite yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği birimi temsilcilerinden oluşacak. Böylece enfeksiyonla mücadele, tüm hastane birimlerinin ortak sorumluluğu haline gelecek. Komiteler, kurumun yapısına uygun enfeksiyon kontrol programları hazırlayacak, ulusal ve uluslararası rehberleri esas alarak uygulamaları denetleyecek. Hastanelerde görülen enfeksiyonlar düzenli olarak izlenecek, hangi servislerde arttığı ve nedenleri analiz edilecek. Elde edilen veriler Sağlık Bakanlığı’nın ulusal sistemine bildirilecek ve ülke genelinde enfeksiyon haritası oluşturulacak.