Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki eserler sağlam

Hatay’da, zarar gören tarihi ve kültürel mirasın korunması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, depremden dolayı müzede hasar olduğunu ancak eserlere zarar gelmediğini söyledi. Restoratörler ve arkeologlar eşliğinde şehrin diğer müzelerindeki eserlerin Arkeoloji Müzesi’ne getirildiğini bildiren Ersoy, 3 bin 500 metrekarelik 210 mozaik pano ile diğer müzelerden 555 eserin Hatay Arkeoloji Müzesi’nde korumaya alındığını vurguladı. Ersoy, “Kral Şuppiluliuma heykeli, dünyaca tanınan çok önemli eserimiz tamamen ayakta. Antakya lahdimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimizin hepsi sağlam” ifadelerini kullandı.