Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki eserler sağlam

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Kral Şuppiluliuma Heykeli
Hatay’da, zarar gören tarihi ve kültürel mirasın korunması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, depremden dolayı müzede hasar olduğunu ancak eserlere zarar gelmediğini söyledi. Restoratörler ve arkeologlar eşliğinde şehrin diğer müzelerindeki eserlerin Arkeoloji Müzesi’ne getirildiğini bildiren Ersoy, 3 bin 500 metrekarelik 210 mozaik pano ile diğer müzelerden 555 eserin Hatay Arkeoloji Müzesi’nde korumaya alındığını vurguladı. Ersoy, “Kral Şuppiluliuma heykeli, dünyaca tanınan çok önemli eserimiz tamamen ayakta. Antakya lahdimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimizin hepsi sağlam” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Antakya ilçesine bağlı Tokaçlı köyünde bulunan ve yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi ağır hasar alarak yıkıldı. Çan kulesi hala ayakta olan kilise, 2020 yılında restore edilmişti. Hatay’da Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi’nin bahçe duvarlarında, depremler nedeniyle küçük çaplı hasar oluştu. Ziyarete kapalı tutulan mekanın ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.