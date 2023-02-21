Kütüphaneler de etkilendi

Tarih boyunca yaşanan depremlerde birçok kütüphane, sarsıntının şiddetiyle ya yok oldu ya da onarılmış haliyle hizmete devam etti. On bir şehrimizi etkileyen depremin yaraları aradan geçen on beş günde sarılırken, zarar gören kültür simgelerine ilişkin bilanço da netleşiyor. Şehirlerin kültür noktası olan il kütüphanelerinin çoğu depremden sağlam çıktı. Deprem bölgesinde olan Gaziantep İslahiye’deki Altınüzüm Halk Kütüphanesi yıkılırken, Araban İlçe Halk Kütüphanesi ağır hasar gördü. İldeki sağlam kütüphaneler ise depremzedelere ev sahipliği yapıyor.

DEPREM MÜZESİ KURULACAK

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesine ait Saçaklızade Kütüphanesi tamamen yıkılırken diğerleri hasar aldı. Göksun İlçe Halk Kütüphanesi, Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi ve Mustafa Okumuş Halk Kütüphanesi ağır hasar alan yapılardan henüz tespit edilebilenleri. Zarar gören kütüphaneleri taşıyacaklarını söyleyen Kahramanmaraş BB Kültür Daire Başkanı Duran Doğan, “Belediyemize ait mahalle ve millet konakları dahil toplam otuz kütüphane vardı. Bunlardan Ekinözü ilçesindeki konağın bir bölümü yıkıldı, dördü ise zarar gördü. Hasarlı olan yapılardaki kitap ve mobilyaları taşıyacağız. İl Kültür Müdürlüğümüze bağlı çocuk kütüphanemiz ise sağlam. Enkazlardan topladığımız iki kamyonet kitabı kültür merkezimize koyduk, tarihi değeri olanları ayrıştıracağız. Depremle ilgili bir müze kurma fikrimiz var, çoğunu orada sergilemek üzere saklayacağız” dedi.

FRANSIZ YAPIMI KÜTÜPHANE YIKILDI

En ağır hasarı alan şehirlerimizden Hatay’ın Antakya ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı kütüphaneler ise tamamen yıkıldı. Bu yapılar; Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kırıkhan Çocuk Kütüphanesi ve Vali Rahmi Doğan Halk Kütüphanesi. Yıkılan binalardan Kırıkhan N.Ulviye Civelek İlçe Halk Kütüphanesi’nin eski eser tescili bulunuyor. 1972 yılında hizmete açılan 1931 yılında Fransızlar tarafından inşa edilen yapı, ilçede uzun yıllar hekimlik yapan Dr. Ali Muharrem Civelek tarafından Ermeni Ortodoks Kilisesi’nden satın alınarak eşi Nuriye Ulviye Civelek’in adıyla kütüphane olarak kullanılması için bağışlanmıştı.

ONARIMLARI YAPILDI HİZMETE HAZIR

Adıyaman İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın ise yaptıkları inceleme sonucu ilde yer alan kütüphanelerin durumunu şöyle anlattı: “Merkez kütüphanemiz yeni yapılmıştı. Depremden çok etkilenmedi. Sadece raflar ve kitaplar düşmüş, su basmış. Onarım ve düzenlemelerini gerçekleştirdik. Hizmet veremeyeceğimiz düzeyde bir kütüphanemiz yok.”

Malatya’yı da etkileyen deprem, Doğanşehir ilçesindeki Polat Halk Kütüphanesi’nde ağır hasar oluştururken Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine zarar vermedi. Kültür Daire başkanı Murat Kılıç net bilgilerin hasar tespit çalışmalarından sonra edinileceğinin altını çizerek, az hasarlı olduklarını söyledi. Kütüphanesi olan 15 semt konağı, Kernek Külliyesi ve açılışı yapılmayan Malatya Millet Kütüphanesi’nde ise sorun yok.

YEDİ GÜZEL ADAM MÜZESİ HASAR ALDI

2019 yılı Mart ayında müzeye dönüştürülen Türk Edebiyatı’na yön veren “Yedi Güzel Adam”ın eğitim gördüğü Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Lisesi de 6 Şubat’taki depremde hasar aldı. İçerisinde 3 bin kitaplık bir de kütüphanenin bulunduğu müzenin kullanıma uygun olup olmadığına ise mühendis incelemesinden sonra karar verilecek.



