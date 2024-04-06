Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Öntürk mazbatasını aldı

"Dışarıda olup da konteyner kentlerde yaşayanlar, ikametgahını değiştirmese de diğer ilçelerde şu an geçici ikamet edip de bizlere kulak veren, gözleri bizde olan ve onların sürekli duasını hissettiğimiz hemşehrilerime de buradan teşekkür ediyorum. Hiç endişe etmesinler. Bu yıl sonu itibarıyla çok ciddi bir konutu teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın 6'ncı ayı bu şehri hiç kimse tanıyamayacak Allah'ın izniyle. O planla, gayretle çalıştık. Kampanya boyunca ne dediysek onları yapmak için de kolları sıvıyoruz."