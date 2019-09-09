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HATAY NİĞDE

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Niğde'de ailesi ile trafik kazası geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA IHA
Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil, Bor ilçesi TOKİ Kavşağı’nda süt tankeriyle çarpıştı.

DHA
Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Kazada Emniyet Müdürü Karabörk’ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

DHA
Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
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