Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

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22 hane şebeke suyu kullanamıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Bağyaka Mahallesi'nin Çıkırcak ve Asar bölgelerindeki 22 hanenin sakinleri, şebeke suyu kullanamadığı için kendi açtıkları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Kuyulardaki kirlilikten de yakınan bölge sakinlerinden Ayşe Ulukavak (90), "Bu yaşıma kadar şebeke suyu görmedim" dedi.