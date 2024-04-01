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Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk seçim yarışını önde götürüyor

Türkiye'nin sandık başına gittiği 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da seçim yarışı devam ediyor. AK Parti adayı Mehmet Öntürk ile CHP'li Lütfü Savaş'ın başkanlık yarışı yakın rakamlarla sürüyor. Yüzde 98,5 sandık açılma oranının bulunduğu Hatay'da resmi olmayan sonuçlara göre Öntürk 339 bin 495; Savaş ise 337 bin 70 oy aldı.

Semih Bozkuş
02:31 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:41 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Lütfü Savaş - Mehmet Öntürk
Lütfü Savaş - Mehmet Öntürk

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da seçim yarışı kıran kırana bir mücadeleyle sürüyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk ile CHP'nin adayı Lütfü Savaş arasında geçen Hatay'daki seçim yarışında 1 Nisan saat 02.25 itibariyle sandıkların yüzde 98,5'i açıldı.

Öntürk 339 bin oy aldı

Toplam 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da 803 bin 417 kişi oy kullanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Öntürk 339 bin 495; Savaş ise 337 bin 70 oy aldı.



#Hatay
#Mehmet Öntürk
#Lütfü Savaş
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