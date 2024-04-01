Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk seçim yarışını önde götürüyor

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da seçim yarışı kıran kırana bir mücadeleyle sürüyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk ile CHP'nin adayı Lütfü Savaş arasında geçen Hatay'daki seçim yarışında 1 Nisan saat 02.25 itibariyle sandıkların yüzde 98,5'i açıldı.

Öntürk 339 bin oy aldı

Toplam 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da 803 bin 417 kişi oy kullanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Öntürk 339 bin 495; Savaş ise 337 bin 70 oy aldı.







