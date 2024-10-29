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Hatay'da askeri gemiler ziyarete açıldı: TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botuna büyük ilgi

Hatay'da askeri gemiler ziyarete açıldı: TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botuna büyük ilgi

14:2029/10/2024, Salı
AA
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TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı.
TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

İskenderun'da, TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Mersin Limanı'ndan hareket eden TCG Tarsus gemisiyle Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na ait TCSG-304 botu, İskenderun'da iskeleye yanaştı.

Buraya demirleyen gemi ve bot ziyarete açıldı.


Ziyaretçiler, gemi ve botu askeri personel eşliğinde gezerek bilgi aldı, fotoğraf çekildi.



#Hatay
#İskenderun
#TCG Tarsus

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