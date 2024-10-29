Hatay'da askeri gemiler ziyarete açıldı: TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botuna büyük ilgi

Liman ziyareti kapsamında Portekiz'e giden TCG Alemdar gemisi, başkent Lizbon'da Portekizli öğrenciler ve deniz kuvvetleri personeli tarafından ziyaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, ''TCG Alemdar gemimizi, öğrenciler ve Portekiz Deniz Kuvvetlerinde görevli personel ziyaret etti. Gemimiz yoğun ilgiyle karşılandı.'' ifadelerine yer verildi.