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Hatay'da bir deprem daha: 16 metre derinlikte oldu

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen deprem 16 kilometre derinlikte oldu.

07:36 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.




#DEPREM
#Hatay
#Samandağ ilçesi
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Hatay'da bir deprem daha: 16 metre derinlikte oldu
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