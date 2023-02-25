Hatay'da bir deprem daha: 16 metre derinlikte oldu

Hatay'da korkutan deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.
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