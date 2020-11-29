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HATAY

Hatay'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Hatay’da 2 katlı ev alev alev yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti

Haber Merkezi AA
Yangı çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangı çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Karaalibölüğü Mahallesi 2. Çalılık Sokak'ta Erhan Çayırcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Birinci katta başlayan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki saatlik çalışma ardından söndürüldü

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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