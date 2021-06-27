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HATAY

Hatay’da gelin ve damada kripto para takıldı: Artık düğünlerde göreceğiz

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gelin ve damada takı töreninde her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı.

Haber Merkezi İHA
Hatay’da gelin ve damada kripto para takıldı: Artık düğünlerde göreceğiz
Hatay’da gelin ve damada kripto para takıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Oğuzhan ve Özge Altunkürek’in düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Hamza Özkan Cıbır tarafından gelin ve damada her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı.

HERKESE HAYIRLI OLSUN

Gelinin babası Metin Buluç, ilk defa böyle bir şeye denk geldiklerini belirterek, dijital paranın herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Damadın ağabeyi Fevzi Altunkürek ise, "Dijital çağın en mutlu anını yaşıyoruz. Dijital para artık yaygınlaşacak, artık düğünlerde bunu göreceğiz" şeklinde konuştu.
Damat tarafının aile yakını olarak düğüne katılan kripto para yatırımcısı Hamza Özkan Cıbır, "Belki de geleceğin olayını yapıyoruz şu anda, kripto paralar ile gelinle damada takılar takıyoruz. Artık her şey dijitalleşiyor. Düğünlerde bile takılar bu şekilde yapılabiliyor" dedi.
3 bin dolar değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.

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