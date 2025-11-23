Yeni Şafak
Hatay'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

19:4323/11/2025, Pazar
IHA
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.
Hatay Antakya’da Habibi Neccar Dağı’nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

Hatay’da dağda yürüyüş yaptığı esnanda düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde yaşandı. Dağlık bölgede yürüyüşe çıkan 2 şahıstan birisi, kayalık alandan düşerek yaralandı. Şahsın yaralandığının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar bölgeye intikal etti. Yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.


#Hatay
#kayalık
#yaralanma
