Manisa'da kamyonla pikap çarpıştı: Dört kişi yaralandı

22:2622/11/2025, Cumartesi
AA
Yaralılar, Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kamyonla pikabın çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeynep Y. yönetimindeki 45 S 7945 plakalı pikap ile Ömer S. idaresindeki 45 HD 1351 plakalı kamyon, Manisa-Akhisar kara yolu Saruhanlı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan pikap sürücüsü Zeynep Y. ile beraberindeki 2'si çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


