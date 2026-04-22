Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da satırla dehşet saçtı: 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

12:2922/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir lokantada başlayan tartışma sonrası satırla 3 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Sabıkalı olduğu belirlenen zanlının cezaevinden kısa süre önce çıktığı ve saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde satırla saldırdığı 3 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı. Zanlı, daha sonra bir taksi durağında bekleyen K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S'nin, "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıkasının olduğu, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve satırla saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.


#Hatay
#İskenderun
#satırlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (22 Nisan 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları