Hatay'da satırla dehşet saçtı: 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı. Zanlı, daha sonra bir taksi durağında bekleyen K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.