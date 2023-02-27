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Hatay'da soğuk hava deposunda korkutan yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki plastik kasaların da bulunduğu narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.

19:05 . 27/02/2023 Pazartesi
IHA
Hatay'da lastik fabrikasında yangın.

Hatay'da lastik fabrikasında yangın.

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki narenciye soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İçerisinde plastik kasaların da bulunduğu depodaki yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alındı

Arazöz ve iş makinelerinin de söndürme çalışmalarında kullanıldığı yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.



#Hatay
#Yangın
#Fabrika
3 saat önce
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Hatay'da soğuk hava deposunda korkutan yangın
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