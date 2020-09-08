Üç gündür yanıyor: Havadan müdahale yeniden başladı

Kırım yapılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Tokat Orman İşletme şefliğine bağlı alev savaşçıları ve arozözlerle ilk müdahaleyi yaptı.

Arazi şartları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmalarında sorun yaşaması üzerine, köylüler yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle yangının daha fazla yayılmaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ve arazözlerin bölgeye ulaşması üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının büyük bir bölümü söndürüldü.

Hava araçlarının gece çalışması mümkün olmadığı için şu an kara ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter sayımızı artıracağız. Hava araçlarıyla da sabahleyin etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı.

Yangında bir mahalledeki bazı evlerin zarar gördüğünü ifade eden Karacabey şunları söyledi:

Öncelikli olarak yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Karacabey, Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can kaybının önüne geçebilmek maksadıyla yerleşim yerlerine öncelikle müdahale ediyorlar. Yangının etrafına konuşlanmaya çalışıyorlar. Gelen ekiplerimizi de bu şekilde yönlendiriyoruz. Can kaybı olmadan, ormanlarımıza da fazla zarar vermeden en az zararla söndürmek için seferber olmuş durumdayız. dedi.

Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Dört ilde peş peşe orman yangını!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rekor hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulunurken dün akşam saatlerinde 4 ilde peş peşe orman yangınları çıktı. Tokat, Bolu ve Çankırı'daki orman yangınları yapılan müdahaleler ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken Kastamonu Taşköprü'deki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği Bolu, Tokat ve Çankırı'da 50 dönüme yakın alan yangında zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.