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HATAY

Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Üç gündür yanıyor: Havadan müdahale yeniden başladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, Pazar günü yeniden alevlenip, öğle saatlerinde Antakya ilçesine sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Haber Merkezi AA
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı.
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan yangın Antakya'ya da sıçradı.

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Havanın aydınlanması ile havadan müdahale de yeniden başladı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

Dört ilde peş peşe orman yangını!
FOTOĞRAF 28
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor.
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İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor.
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UMKE, AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor.
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Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının başladığı noktadan güneye doğru ilerlerken rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber başladığı noktaya doğru tekrar yöneldiğini belirtti.
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Öncelikli olarak yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Karacabey, Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can kaybının önüne geçebilmek maksadıyla yerleşim yerlerine öncelikle müdahale ediyorlar. Yangının etrafına konuşlanmaya çalışıyorlar. Gelen ekiplerimizi de bu şekilde yönlendiriyoruz. Can kaybı olmadan, ormanlarımıza da fazla zarar vermeden en az zararla söndürmek için seferber olmuş durumdayız. dedi.
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Yangında bir mahalledeki bazı evlerin zarar gördüğünü ifade eden Karacabey şunları söyledi:
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Hava araçlarının gece çalışması mümkün olmadığı için şu an kara ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter sayımızı artıracağız. Hava araçlarıyla da sabahleyin etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı.
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Vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
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Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi.
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Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının büyük bir bölümü söndürüldü.
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Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi. Ekipler, alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Bolu’da da dün akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde yangın meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
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Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi.
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Arazi şartları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmalarında sorun yaşaması üzerine, köylüler yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle yangının daha fazla yayılmaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ve arazözlerin bölgeye ulaşması üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
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Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaşanan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tokat merkeze bağlı Aydoğan köyünde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili oldu.
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Edinilen bilgiye göre; İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aydoğdu köyü karşısında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
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Kırım yapılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Tokat Orman İşletme şefliğine bağlı alev savaşçıları ve arozözlerle ilk müdahaleyi yaptı.
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Yangının büyüme ihtimaline karşı yakın ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Köy halkının da destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.
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Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
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Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Dört ilde peş peşe orman yangını!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rekor hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulunurken dün akşam saatlerinde 4 ilde peş peşe orman yangınları çıktı. Tokat, Bolu ve Çankırı'daki orman yangınları yapılan müdahaleler ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken Kastamonu Taşköprü'deki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği Bolu, Tokat ve Çankırı'da 50 dönüme yakın alan yangında zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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