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Gündem Hataydaki orman yangınında karşı ateş tekniği kullanılıyor
HATAY

Hatay'daki orman yangınında karşı ateş tekniği kullanılıyor

Hatay'daki orman yangınında karşı ateş tekniği kullanılıyor

Hatay'ın Antakya ilçesindeki çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları iki gündür devam ederken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltmak veya tamamen yok etmek amacıyla "karşı ateş" tekniğini de kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesine giderek bilgi aldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesine giderek bilgi aldı.

Akşam saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetkililerden aldığı bilginin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yangın sahasına geçti.

Burada yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen ve koordine eden Pakdemirli, vatandaşlarla bir araya geldi, çalışmalara katılan personele kolaylıklar diledi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki yangına
Bakan Pakdemirli'nin inceleme sırasında arazi aracını kendisinin sürdüğü görüldü.

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILIYOR

İki gün önce başlayan ve Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında devam eden söndürme çalışmalarında, ekiplerin yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltmak veya tamamen yok etmek amacıyla "karşı ateş" tekniğini de kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.

Yangın rüzgar, sıcak hava ve engebeli arazi şartları nedeniyle yayıldı

Bakan Pakdemirli'nin ilgililerle beraber bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Bakan Pakdemirli de yangın bölgesine gitti.

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