Hatay’dan acı haber: Su dolu temelin içine düşen iki kardeş hayatını kaybetti

22:2110/02/2026, Salı
IHA
Hatay’da su dolu temelin içine düşen iki kardeş çocuk hayatını kaybetti.
Hatay’da su dolu temelin içine düşen iki kardeş çocuk hayatını kaybetti.

Hatay’da ev yapımı için kazılan içi su dolu temele düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi’nde yaşandı. Aşırı yağışların yağmasıyla ev inşası için kazılmış temel suyla doldu.

Su dolu temele 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler düştü. Su dolu temele düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Su dolu temele düşen kardeşleri babaları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer kardeşler hayatlarını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



